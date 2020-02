In München gibt es mit dem TSV 1860 München und Bayern München II bereits zwei Drittligisten. Beide Mannschaften nutzen derzeit das Grünwalder Stadion für ihre Heimspiele.

In der kommenden Saison könnte mit Türkgücü München ein weiterer Klub aus der bayerischen Landeshauptstadt in die 3. Liga aufsteigen. Der Verein führt derweil die Regionalliga Bayern mit acht Punkten Vorsprung an.

Anzeige

Türkgücü zieht es in den Westen

So denkt der Klub ernsthaft darüber nach, im Falle eines Aufstiegs seine Heimspiele womöglich im Westen Deutschlands austragen. "Dort hätten wir wahrscheinlich mehr Zuschauer, weil es auch mehr Derbys gäbe", sagte Präsident Hasan Kivran der Süddeutschen Zeitung.

Alle 380 Spiele der 3. Liga live. An jedem Spieltag zusätzlich in der Konferenz. Die Highlights und alle Spiele jederzeit auch auf Abruf nur bei MAGENTA SPORT! | ANZEIGE

Zudem würde der Regionalligist, der über kein eigenes Stadion verfügt und seine Heimspiele seit Januar ebenfalls im Grünwalder Stadion austrägt, einen möglichen Engpass umgehen. "Ich weiß, dass wir in München stören", sagte Kivran.