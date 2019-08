In der Regionalliga Bayern steht der fünfte Spieltag auf dem Programm.

Der TSV Buchbach empfängt dabei Aufsteiger Türkgücü München (ab 10.45 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM auf SPORT1.de). Das Team von Ex-Löwen-Trainer Reiner Maurer ist mit großen Ambitionen in die Saison gestartet. Nach zwei Aufstiegen in Folge soll der direkte Durchmarsch in die 3. Liga gelingen.

Buchbach in der Tabelle weit hinten

Bisher schlägt sich der Aufsteiger dabei sehr gut. Nach vier Spieltagen hat die Truppe neun Punkte auf dem Konto und belegt in der Tabelle den vierten Platz, nur einen Punkt hinter Tabellenführer Fürth.

Beim TSV Buchbach läuft in dieser Saison dagegen noch nicht allzu rund. Die Mannschaft von Trainer Andreas Bichlmaier hat nach den ersten vier Spieltagen erst fünf Punkte auf dem Konto und rangiert in der Tabelle auf Platz 15.

Gegen Türkgücü dürfte die Aufgabe für Buchbach aber nicht leichter werden, auch wenn die Heim-Fans ihr Team tatkräftig unterstützen.

