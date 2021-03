Das Eröffnungsspiel findet in Auckland statt, das Finale in Sydney: Der Fußball-Weltverband FIFA hat am Mittwoch die neun Spielorte und zehn Stadien für die Frauen-WM in Australien und Neuseeland 2023 bekanntgegeben.

Je ein Halbfinale wird in Australien und in Neuseeland ausgetragen.

Anzeige

Die WM in zwei Jahren wird zum ersten Mal von zwei Ländern gemeinsam und erstmals mit 32 Teams ausgetragen wird.

Adelaide, Brisbane, Melbourne, Perth, Sydney in Australien sowie Auckland, Dunedin, Hamilton und Wellington in Neuseeland sind die Spielorte. Der vollständige Spielplan soll im Laufe dieses Jahres veröffentlicht werden.