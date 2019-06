US-Spielführerin Megan Rapinoe will auch nach der Kritik von Präsident Donald Trump keine Einladung zu einem Besuch ins Weiße Haus annehmen.

"Ich stehe zu meinen Äußerungen - außer dem Kraftausdruck", sagte die Weltmeisterin und Olympiasiegerin am Donnerstag.

Sie wolle nicht, dass die Plattform, die die Nationalmannschaft biete, von einer Regierung vereinnahmt werde, die nicht für die selben Dinge kämpfe.

Rapinoe hatte erklärt, im Falle des WM-Triumphs in Frankreich garantiert nicht ins "f*** Weiße Haus" zu kommen. Die 33-Jährige ist eine bekennende Aktivistin gegen Rassismus, Homophobie und Geschlechterdiskriminierung.

Daraufhin hatte sich Trump am Mittwoch per Twitter zu Wort gemeldet. "Sie sollte nicht respektlos gegenüber unserem Land, dem Weißen Haus oder unserer Flagge sein, zumal so viel für sie und ihre Mannschaft getan worden ist", schrieb Trump. Rapinoe solle "erst mal GEWINNEN, dann REDEN", und ihre Arbeit erledigen.