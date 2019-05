ARD und ZDF übertragen alle Spiele der Frauenfußball-WM in Frankreich (7. Juni bis 7. Juli). Entweder als TV-Übertragung oder als Livestream (sportschau.de oder ZDFsport.de) werden die 52 Begegnungen präsentiert.

Der Auftakt der deutschen Fußballerinnen am 8. Juni (15.00 Uhr) gegen China wird in der ARD ausgestrahlt. Am Vortag zeigt das ZDF das Eröffnungsspiel in Paris der Gastgeberinnen gegen Südkorea.

ARD zeigt Finale live im TV

Das zweite Gruppenspiel der DFB-Auswahl gegen Spanien am 12. Juni (18.00 Uhr) ist ebenfalls im ZDF zu sehen, die ARD überträgt das Duell mit Südafrika am 17. Juni (18.00 Uhr). In der K.o.-Runde liefe ein Achtel- und Halbfinale mit deutscher Beteiligung im ZDF, das Viertelfinale sowie das Endspiel - unabhängig von einer deutschen Beteiligung - in der ARD.

Im Ersten präsentieren Moderator Claus Lufen und Expertin Nia Künzer die WM aus dem "Sportstudio"-Studio in Köln. Das ZDF verzichtet auf ein festes WM-Studio und produziert seine Sendungen mit Moderator Sven Voss und wechselnden Experten direkt aus den jeweiligen Spielstätten vor Ort.