Der VfL Wolfsburg und der DFB-Pokal - das passt im Frauenfußball einfach zusammen!

Sechs Mal in Folge gewannen die Fußballerinnen des VfL den Pokal, nun könnte der siebte Streich folgen. Am Sonntag ab 16.00 Uhr trifft Wolfsburg im Finale in Köln auf Eintracht Frankfurt. Hat die Serie bestand oder gelingt den Frankfurterinnen eine Überraschung?

SPORT1 begleitet die Partie im LIVETICKER.

+++ 50. Minute: VfL muss wechseln +++

Auch bei Wedemeyer geht es nicht weiter. Blässe kommt für die Wolfsburgerin ins Spiel.

+++ 48. Minute +++

Das Spiel läuft wieder. Wedemeyer muss jedoch weiter draußen behandelt werden.

+++ 47. Minute: Spiel unterbrochen +++

Diesmal hat es eine Spielerin von Wolfsburg erwischt. Wedemeyer muss nach einem Zweikampf mit Dunst behandelt werden.

+++ 46. Minute: Die Partie läuft wieder +++

Beide Mannschaften kehren unverändert auf den Rasen zurück.

+++ Halbzeit: Wolfsburg mit vielen Chancen - aber keine Treffer +++

Keine Tore zur Pause! Der VfL ist die bessere Mannschaft und hat mehr Ballbesitz. Die Eintracht startete druckvoll in das Finale gegen die Favoritinnen aus Wolfsburg. Danach schaltete der VfL um, kam mit einigen guten Spielzügen gefährlich vor das Frankfurter Tor. Zwischenzeitlich wurde es etwas ruhiger, bevor die Wolfsburgerinnen gegen Ende der ersten Hälfte das Tempo erhöhten und erneut die Chance zur Führung hatten.

+++ 42. Minute: Großchance VfL! +++

Rolfö legt zu Pajor auf der rechten Seite. Die Stürmerin flankt auf die gegenüberliegende Seite auf Oberdorf, diese kann aus drei Metern Entfernung schießen. Torhüterin Frohms und der Pfosten verhindern das Gegentor für die Eintracht.

+++ 38. Minute: Erster Wechsel +++

Bitter! Pawollek bleibt ohne Einfluss des Gegners erneut am Boden liegen und fasst sich ans Knie. Die Frankfurterin muss unter Tränen raus. Für sie kommt Johannsdottir ins Spiel.

+++ 34. Minute: Frankfurt wieder vollzählig +++

Entwarnung bei Pawollek. Die Kapitänin kann nach einer Behandlungspause am Seitenrand wieder weiter machen und ist zurück im Spiel.

+++ 32. Minute: Erster Abschluss der Eintracht +++

Frankfurts Nüsken versucht es aus weiter Entfernung. Der Ball fliegt jedoch einige Meter über das VfL-Tor.

+++ 28. Minute: Schrecksekunde für Frankfurt +++

Eintracht-Kapitänin Pawollek wird im Mittelfeld von Oberdorf am Fuß erwischt. Die Frankfurterin bleibt mit Schmerzen am Boden liegen und muss behandelt werden. Oberdorf sieht Gelb.

+++ 24. Minute: Ruhigere Phase +++

Das Spiel hat sich etwas entspannt. Nachdem der VfL in den ersten 20 Minuten mehrere gute Chance hatte, schafft es die Eintracht jetzt gut, den Gegner vom Tor wegzuhalten.

+++ 20. Minute +++

Die Eintracht hat Probleme, für Entlastung zu sorgen. Nach vorne geht bei den Hessinnen derzeit gar nichts. Der Ball befindet sich meist in der eigenen Hälfte.

+++ 14. Minute: VfL setzt nach +++

Die Wolfsburgerinnen kommen nun immer besser ins Spiel. Rolfö trifft aus rund 18 Metern das Außennetz.

+++ 9. Minute: Erste Chance für den VfL! +++

Erste dicke Chance für Wolfsburg! Pajor hält von der linken Seite auf das Tor der SGE drauf, Frohms kann den Ball knapp am rechten Pfosten vorbeilenken. Nächste Ecke.

+++ 6. Minute: Wilde Anfangsphase +++

Die Eintracht attackiert die Wolfsburgerinnen früh und setzt den VfL im Aufbauspiel unter Druck. Nun aber der erste Eckball für Wolfsburg.

+++ 2. Minute: Frankfurt beginnt druckvoll +++

Den Frankfurterinnen gehört der erste Angriff. Der Vorstoß wird jedoch vereitelt, es gibt Abstoß für den VfL.

+++ Anpfiff! +++

Der Ball rollt im Rhein-Energie-Stadion in Köln, der VfL hat angestoßen.

+++ Die Aufstellungen +++

Frankfurt: Frohms - Leticia Santos, Kleinherne, Störzel, Küver - Nüsken, Pawollek, Feiersinger, Freigang, Dunst - Prasnikar

Wolfsburg: Schult - Wedemeyer, Doorsoun, Janssen, Rauch - Engen, Oberdorf, Huth, Blomqvist, Rolfö - Pajor

+++ Eintracht bietet Deal an +++

"Wir gewinnen den Pokal und machen Wolfsburg zum Meister", schlug Frankfurt-Coach Niko Arnautis mit Blick auf die Bundesliga vor. Am 6. Juni ist er mit den Frankfurterinnen bei den Fußballerinnen des FC Bayern zu Gast, die zwei Punkte vor Wolfsburg liegen. Eintracht könnte also das Zünglein an der Waage sein. Zu einem solchen Deal wird es aber bestimmt nicht kommen, das machte auch Lerch klar.

+++ Lerch ist heiß auf den Titel +++

"Ich komme sehr gerne her", sagte Stephan Lerch, der Trainer der Fußballerinnen vom VfL Wolfsburg, zum Spielort in Köln. Bei dem Erfolg der letzten Jahre wundert das nicht. Sein Statement: "Wir sind fest entschlossen, den Pokal wieder mit nach Wolfsburg zu nehmen."