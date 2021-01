Das DFB-Pokalfinale der Frauen in Köln wird um einen Tag auf den 30. Mai verlegt. Das gab der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Freitag bekannt. Die Neuansetzung sei vorgenommen worden, "um terminliche Überschneidungen mit anderen Großereignissen zu vermeiden", hieß es in der Mitteilung.