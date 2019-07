Die deutsche U19-Nationalmannschaft der Frauen hat das Finale der Europameisterschaft in Schottland mit 1:2 (1:1) gegen Frankreich verloren. Es war die zweite Finalniederlage in Serie.

Frankreich sicherte sich im U19-Bereich zum fünften Mal Europas Fußballkrone und liegt damit nur noch einen Titel hinter Rekordeuropameister Deutschland.

Das Team von Bundestrainerin Maren Meinert ging nach einem Treffer von Nicole Anyomi schon in der 6. Minute in Führung. Melissa Kössler hatte den Ball zuvor wuchtig von der Strafraumkante an den Latte gehämmert, Anyomi verwandelte den Abpraller per Direktabnahme.

Doch die Freude über den frühen Treffer währte nur kurz. Bereits in der 13. Minute kam Frankreich durch Sandy Baltimore zum Ausgleich. Sie überwand die deutsche Torhüterin Wiebke Willebrandt mit einem flachen Schuss ins kurze Eck.

Pfosten verhindert erneute Führung

In der Folge erspielte sich das deutsche Team mehrere aussichtsreiche Chancen, Anyomi scheiterte mit einem Schuss an den Pfosten.

Die fahrlässige Chancenverwertung der DFB-Juniorinnen rächte sich in der Schlussphase. Auf der anderen Seite erzielte Maelle Lakrar den Siegtreffer nach einem Eckball (73.). In der 94. Minute bot sich Gina-Maria Chmielinski aus kurzer Distanz noch einmal eine riesige Chance, die Offensivspielerin scheiterte jedoch an Torhüterin Justine Lerond.

Im Vorjahr hatte das DFB-Team im Endspiel gegen Spanien 0:1 verloren, den letzten EM-Titel gab es 2011.

Die U19 verpasste damit einen krönenden Abschluss für ihre nach 14-jähriger Amtszeit scheidende Trainerin Maren Meinert. Die 45-Jährige gewann mit dem Nachwuchs dreimal die U19-EM und zweimal die U20-WM. Mit dem Finaleinzug qualifizierte sich Deutschland für die U20-WM im kommenden Jahr, dort wird Meinerts Nachfolgerin Kathrin Peter die Mannschaft betreuen.