Queen Elizabeth II hat der englischen Nationalmannschaft vor dem EM-Finale gegen Italien persönlich Glück gewünscht.

"Vor 55 Jahren habe ich Bobby Moore den WM-Pokal überreicht. Dabei habe ich gesehen, was es den Spielern, Funktionären und Betreuern bedeutete, ein internationales Fußball-Turnier zu gewinnen," schrieb die Königin dem Team und dessen Trainer Gareth Southgate.

Anzeige

Uli Hoeneß' Klartext zur DFB-Zukunft mit Flick - und der Abschied von Thomas Helmer: EM Doppelpass am Sonntag ab 11 Uhr LIVE im TV auf SPORT1

Im Endspiel am Sonntag in Wembley trifft England auf Italien. (EM 2021, Finale: Italien - England am Sonntag ab 21 Uhr im LIVETICKER)

"Meine Glückwünsche und die meiner Familie zum Erreichen des Finales", fügte die Queen am Samstag hinzu. "Ich übersende meine besten Wünsche für morgen, in der Hoffnung, dass die Geschichte nicht nur Ihren Erfolg würdigen wird, sondern auch den Geist, die Hingabe und den Stolz, mit dem Sie sich präsentiert haben."

England hat seit dem legendären WM-Finale 1966 gegen Deutschland keinen Titel mehr gewonnen. Bobby Moore war damals der Kapitän der Three Lions. Dreißig Jahre später überreichte die Queen auch den siegreichen deutschen Spielern nach deren EM-Triumph in Wembley den Pokal.

Am Sonntag wird die Monarchin nicht im Stadion erwartet. Prinz William wird in seiner Funktion als Präsident des Fußball-Verbandes FA anwesend sein.

Alles zur Fußball-EM 2021 bei SPORT1:

Alle News & Infos zur EM 2021

Spielplan & Ergebnisse der EM 2021

EM-Liveticker

Tabelle & Gruppen der EM 2021

Alle Teams der EM 2021

Die Statistiken der EM 2021