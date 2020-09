Offensivspielerin Turid Knaak hat bei der Nationalmannschaft eine schwere Verletzung erlitten und fällt für die kommenden EM-Qualifikationsspiele am Samstag (14.00 Uhr) in Essen gegen Irland sowie drei Tage später in Montenegro (16.00 Uhr) aus.

Die 29-Jährige von Atlético Madrid erlitt beim Training eine Schlüsselbeinfraktur an der rechten Schulter.

Knaak wird schon am Donnerstag in Essen operiert. Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg verzichtet auf eine Nachnominierung.