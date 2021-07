Die Frauen der TSG Hoffenheim treffen in der ersten Qualifikationsrunde der Champions League am 18. August auf Islands Vizemeister Valur Reykjavik. Das ergab die Auslosung am Freitag. Bei einem Sieg hieße der nächste Gegner im Kampf um den Einzug in Runde zwei AC Mailand oder FC Zürich (21. August).

Der Spielort für das Mini-Turnier wird zeitnah festgelegt. "Wir freuen uns auf eine spannende Gruppe, in der verschiedene Fußballkulturen aufeinandertreffen", sagte Hoffenheim-Trainer Gabor Gallai.

Als Dritter der Bundesliga muss sich die TSG in der reformierten Königsklasse über den sogenannten Ligaweg in die Gruppenphase mit 16 Teams spielen, für die Meister Bayern München gesetzt ist. Vizemeister VfL Wolfsburg steigt in Runde zwei ein. Das Finale der Saison 2021/22 steigt am 22. Mai 2022 in Turin.