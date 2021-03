Der FC Bayern München und der VfL Wolfsburg kämpfen mit namhaften Gegnern um das Halbfinale in der UEFA Women’s Champions League.

SPORT1 zeigt die Viertelfinalpartien der Münchnerinnen gegen den FC Rosengard und der "Wölfinnen" gegen den FC Chelsea live im Free-TV und im 24/7-Stream auf SPORT1.de .

Anzeige

Zum Auftakt gibt es am Mittwoch live ab 16.55 Uhr eine XXL- Sendestrecke zum wichtigsten Klubwettbewerb im Frauenfußball, auf die Partie des VfL live ab 16.55 Uhr folgt direkt im Anschluss das Match des FCB live ab 18.55 Uhr.

Wolfsburg gegen Chelsea gefordert - Bayern vs. Rosengard

Wolfsburg bekommt es im Viertelfinale mit dem englischen Meister Chelsea zu tun, seit der aktuellen Saison trägt auch die deutsche Nationalspielerin Melanie Leupolz das Trikot der Blues. (Ergebnisse und Spielplan der Champions League).

Aufgrund der Anti-Corona-Bestimmungen werden Hin- und Rückspiel im Szusza Ferenc Stadion in Budapest ausgetragen. Einen besonderen Reiz bekommt das Duell auch dadurch, dass Wolfsburgs ehemalige Top-Stürmerin Pernille Harder inzwischen für Chelsea aufläuft.

Der FC Bayern startet indes mit einem Heimspiel ins Viertelfinale. Die Münchnerinnen empfangen den FC Rosengard. Rosengard setzt unter anderem auf die ehemalige schwedische Nationalmannschaftskapitänin Caroline Seger.

Deutsches Duell im Halbfinale?

Auch in dieser Saison gehören der VfL Wolfsburg und der FC Bayern München in der UEFA Women’s Champions League (UWCL) wieder zur Elite des europäischen Frauenfußballs. Für beide deutsche Spitzenteams war in der vergangenen Spielzeit jeweils gegen Olympique Lyon Endstation.

Die Münchnerinnen mussten sich Lyon im Viertelfinale geschlagen geben, der VfL zog im Finale den Kürzeren. Nun nimmt das deutsche Duo in Europas wichtigstem Klubwettbewerb einen neuen Anlauf, die Französinnen zu entthronen.

In der Frauen-Bundesliga liefern sich München und Wolfsburg seit Saisonbeginn ein spannendes Duell um Platz eins, aktuell liegt der FCB mit einer makellosen Bilanz von 16 Siegen in 16 Spielen fünf Punkte vor dem amtierenden Meister aus Niedersachsen. (Die Tabelle der Frauen-Bundesliga)

Sollten sowohl Bayern als auch Wolfsburg ihre Aufgaben im Viertelfinale meistern, kommt es im Semifinale zum deutschen Duell um das Fintalticket.

Chelsea - Wolfsburg und Bayern - Rosengard LIVE im TV und Stream:

TV: SPORT1

Stream: SPORT1.de und in der SPORT1 App