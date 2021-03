Der FC Bayern München kämpft am Mittwoch gegen BIIK Kazygurt aus Kasachstan um den Einzug ins Viertelfinale der UEFA Women's Champions League.

SPORT1 begleitet das Rückspiel des deutschen Top-Teams in der Runde der letzten 16 mit einer Liveübertragung ab 18 Uhr im Free-TV und im Livestream auf SPORT1.de - direkt vor dem SPORT1 Fantalk.

Peter Kohl ist als Kommentator im Einsatz (Ergebnisse und Spielplan der Women's Champions League).

Wolfsburg gegen Kvinner Favorit

Auch der VfL Wolfsburg peilt den Einzug in die nächste Runde ein. Der Vorjahresfinalist tritt bereits um 14 Uhr gegen LSK Kvinner aus Norwegen an.

SPORT1 überträgt ab 14 Uhr im Free-TV und im Livestream auf SPORT1.de. Oliver Forster kommentiert die Partie.

Das Rückspiel findet aufgrund der Reise-Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie nicht beim siebenmaligen Meister in Norwegen, sondern im ungarischen Györ statt. Wolfsburg geht mit einem 2:0-Vorsprung ins Rückspiel.

Münchnerinnen mit komfortabler Ausgangsposition

Durch einen ungefährdeten 6:1-Hinspielsieg gegen Kazygurt hat sich der FC Bayern für das Rückspiel eine komfortable Ausgangslage erarbeitet.

Bayern-Trainer Jens Scheuer war mit der Leistung im Hinspiel zufrieden: "Besonders in der zweiten Halbzeit haben wir tollen Fußball gespielt und den Grundstock für das Rückspiel gelegt."

Ihren Gegner kennen die Münchnerinnen gut. Bereits in der Vorsaison zogen sie gegen BIIK Kazygurt ins Viertelfinale ein.

Trotz der guten Ausgangsposition wollen die Bayern-Frauen das Rückspiel mit voller Konzentration angehen. "Wir wollen wieder gewohnt fokussiert ins Spiel gehen und dann auch zuhause gewinnen", stellte Torhüterin Laura Benkarth in einer Mitteilung des FC Bayern klar.

Bayern mit 20. Pflichtspielsieg in Folge

Ohnehin sind die Bayern-Frauen derzeit in bestechender Form. Mit dem 5:1 gegen Freiburg am Sonntag hat das Team den 20. Pflichtspielsieg in Folge eingefahren und führt die Frauen-Bundesliga weiterhin souverän an. Diesen Rückenwind wollen die Münchnerinnen jetzt in die Champions-League mitnehmen.

In der vergangenen Spielzeit war für die Bayern-Frauen im Viertelfinale gegen den späteren Champions League-Sieger Olympique Lyon Schluss.

Nun unternimmt der Tabellenführer der Frauen-Bundesliga einen neuen Versuch, die Französinnen zu entthronen.

