Mit einer glänzenden Ausgangslage im Gepäck traten die Fußballerinnen von Bayern München glücklich den rund sechsstündigen Rückflug aus Kasachstan an. Schließlich steht die Tür zum Viertelfinale der Champions League für den Tabellenführer der Bundesliga nach dem kraftraubenden Trip zum Serienmeister BIIK-Kasygurt durch das ungefährdete 6:1 (2:0) im Achtelfinal-Hinspiel sperrangelweit offen.

"Mit dem Ergebnis bin ich natürlich super zufrieden", sagte Trainer Jens Scheuer. Besonders in der zweiten Halbzeit habe die Mannschaft "tollen Fußball gespielt und den Grundstock für das Rückspiel gelegt". Am kommenden Mittwoch (18.15 Uhr LIVE auf SPORT1) können die Bayern den Einzug in die nächste Runde perfekt machen.

Aus Sicht von Linda Dallmann bestand die Schwierigkeit auf der beschwerlichen Reise darin, "vom Kopf frisch zu sein. Es waren keine Traumtore, das wissen wir alle, aber es waren wichtige Tore", sagte die Doppeltorschützin. "Jetzt haben wir sechs Treffer erzielt, das haben sie super gemacht, die Mädels", sagte Scheuer.

Lineth Beerensteyn (10.) und Lea Schüller (27.) brachten die Münchnerinnen, die im Vorjahr im Viertelfinale gescheitert waren, bereits im ersten Durchgang auf Kurs. Nach der Pause sorgten Dallmann (47./90., Foulelfmeter), Hanna Glas (62.) und Karolina Vilhjalmsdottir (67.) mit ihren Treffern für den Kantersieg. Dem Heimteam gelang lediglich durch Racheal Kundananji (81.) der Ehrentreffer.