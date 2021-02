Der Kampf ums Viertelfinale der deutschen Topteams VfL Wolfsburg und Bayern München in der Champions League der Frauen wird bei Sport1 übertragen. Der Spartensender zeigt das Achtelfinal-Hinspiel der Wölfinnen gegen LSK Kvinner/Norwegen am 3. März (18.00 Uhr) sowie das Rückspiel eine Woche darauf (14.00 Uhr), das wegen der norwegischen Corona-Restriktionen in Györ/Ungarn stattfindet. Zudem überträgt Sport1 das Rückspiel des FC Bayern gegen BIIK Kasigurt am 10. März (18.00 Uhr) aus München.