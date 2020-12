Die Fußball-Frauen des FC Bayern München haben einen Lauf.

Nach einer Erfolgsserie von elf Siegen in den nationalen Wettbewerben soll der Aufwind mit auf die europäische Bühne genommen werden.

Das Team von Trainer Jens Scheuer absolviert am Donnerstag das Hinspiel des Sechzehntelfinales in der Champions League bei Ajax Amsterdam (UEFA Women's Champions League: Ajax Amsterdam - FC Bayern München ab 17.55 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM).

In der ersten K.o.-Runde will sich der Bundesliga-Spitzenreiter eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel um den Achtelfinaleinzug in einer Woche in München erarbeiten.

Scheuer: "Ajax ist ein großer Name"

"Ajax ist im europäischen Fußball generell, aber besonders auch im Frauenfußball ein großer Name", sagte Scheuer.

Und weiter: "Amsterdam ist ein anspruchsvoller Gegner für das diese Runde. Diese Herausforderung nehmen wir an und wissen, dass zwei schwere Spiele auf uns zukommen. Aber wir sind sehr gut vorbereitet und nehmen das Selbstvertrauen aus der Bundesliga mit."

Die Bayern brauchen sich in der Tat nicht zu verstecken. Die Bundesliga-Tabelle führt der FCB mit 30 Punkten vor dem VfL Wolfsburg an.

Auch Ajax grüßt allerdings von der Tabellenspitze. Von acht Spielen gewannen die Niederländerinnen sieben.

