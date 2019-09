Die Fußballerinnen des Double-Gewinners VfL Wolfsburg sind erwartungsgemäß ins Achtelfinale der UEFA Women's Champions League spaziert.

Das Team von Trainer Stephan Lerch ließ gegen den kosovarischen Meister KFF Mitrovica nach dem 10:0 im Hinspiel ein 5:0 (3:0) im eigenen Stadion folgen.

Anzeige

In Wolfsburg trafen Claudia Neto (24.), Pernille Harder (29.), Zsanett Jakabfi (38.), Pia-Sophie Wolter (55.) und Sara Björk Gunnarsdottir (86., Foulelfmeter) für den zweimaligen Titelträger. Am späteren Mittwoch (19.00 Uhr) kämpft auch Vizemeister Bayern München gegen den FC Göteborg (Hinspiel 2:1) um den Einzug in die nächste Runde.

Die Runde der letzten 16 wird am Montag (13.30 Uhr) in der UEFA-Zentrale in Nyon ausgelost, die Spiele finden am 16./17. sowie 30./31. Oktober statt. Das Endspiel steigt am 24. Mai 2020 in Wien.