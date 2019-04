Die Schlüsselspielerinnen von Bayern und Barca zum Durchklicken:

FC Bayern München gegen den FC Barcelona. Das ist nicht nur im Herrenbereich ein absoluter Gourmet-Happen.

Auch in der Women's Champions League treffen hier zwei Schwergewichte aufeinander.

Das Hinspiel am Ostersonntag verlor der FC Bayern knapp mit 0:1. Beim Rückspiel in Barcelona, das von SPORT1 LIVE am Sonntag, 28. April ab 11.55 Uhr im kostenlosen Livestream übertragen wird, muss der FCB alles geben, um den Finaltraum doch noch zu verwirklichen.

Vor dem großen Duell gibt es bei SPORT1 den Check: Auf welche Spielerinnnen kommt es an und auf wen muss der FC Bayern besonders aufpassen?