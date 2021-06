Am Sonntag steht in der Frauen-Bundesliga der finale Showdown an (Bericht: Gelingt Laudehr Traum-Abschied?).

Der FC Bayern München geht als Tabellenführer mit zwei Punkten Vorsprung auf den VfL Wolfsburg in den letzten Spieltag und hat auch das bessere Torverhältnis (SERVICE: Tabelle der Frauen-Bundesliga).

Die Zeichen stehen also auf Bayern-Titel – das weiß auch Oliver Kahn.

Kahn: Wolfsburg lange genug Meister

Der baldige Vorstandsboss der Münchner meldete sich in einem kleinen Video zu Wort. "Liebe Frauen-Mannschaft: Holt euch den letzten Sieg zum Gewinn der deutschen Meisterschaft", sagte Kahn, der ergänzte, dass ein Punkt genüge, um den vierten Titel nach München zu holen (Ergebnisse und Spielplan Frauen-Bundesliga).

Der 51-Jährige weiter: "Wolfsburg war jetzt lange genug Meister. Es wird Zeit, dass wir den Titel wieder zu uns holen. Viel Glück und alles Gute!"

Auch Karl-Heinz Rummenigge, der von Kahn beerbt wird, Basketball-Profi Jalen Reynolds und Miguel Mestre vom Esports-Team wünschten den FCB-Frauen viel Erfolg. Präsident Herbert Hainer ist "felsenfest davon überzeugt, dass ihr am Sonntag den Deckel draufmacht".

Bayern trifft zum Abschluss auf Eintracht Frankfurt, Wolfsburg empfängt Werder Bremen. SPORT1 begleitet die Spiele im Konferenz-Ticker.