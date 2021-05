Die norwegische Fußball-Offensivspielerin Karina Saevik verlässt den Bundesligisten VfL Wolfsburg vorzeitig. Wie der Verein am Montag mitteilte, wurde der ursprünglich bis zum 30. Juni 2022 laufende Vertrag in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst.

Laut Vereinsmitteilung habe die 25-Jährige darum gebeten. Saevik schließt sich dem norwegischen Erstligisten Avaldsnes IL an, die Saison in der norwegischen Liga startet am kommenden Wochenende.

Saevik war erst im vergangenen September von Paris St. Germain zu den Wölfinnen gewechselt, für die sie in der Liga, der Champions League und dem DFB-Pokal insgesamt 20-mal auflief.