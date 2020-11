Vizemeister gegen Meister, Tabellenführer gegen Tabellenzweiten!

Wenn am Sonntag um 14 Uhr in der Frauen-Bundesliga das Duell zwischen dem FC Bayern München und dem VfL Wolfsburg steigt, kommt es zum Duell der Superlative.

Die Münchnerinnen liegen an der Tabellenspitze, und das mit der Maximalausbeute von acht Siegen aus acht Spielen und 26:0 Toren. Die Wölfinnen sind ebenfalls ungeschlagen, liegen zwei Punkte dahinter. (Service: Tabelle der Frauen-Bundesliga)

Wer holt sich den Sieg im Topspiel?

+++ Riesenchance zum 4:0! +++

53. Minute: Zadrazil bringt den Ball von der rechten Seite flach in den Strafraum. Lohman ist zentral völlig frei, schießt aber weit über das Tor.

+++ Rolfö verpasst Anschluss +++

51. Minute: Es geht Schlag auf Schlag! Hegering verzieht einen Schuss von der Strafraumgrenze. Im Gegenzug ist Rolfö nach einer Flanke zur Stelle, schießt jedoch knapp am Tor vorbei.

+++ Bayern schockt Wolfsburg direkt nach der Pause!

47. Minute: War das schon die Vorentscheidung? Glas gewinnt den Ball und schickt Bühl steil. Die setzt sich robust gegen Janssen durch und zieht in den Strafraum ein. Dort legt sie auf den zweiten Pfosten zu Beerensteyn rüber, die zum 3:0 einschiebt!

+++ Zwei Wechsel bei Wolfsburg +++

46. Minute: Wolfsburg tauscht in der Pause doppelt. Rolfö und van de Sanden kommen neu in die Partie, Saevik und Jakabfi bleiben draußen. Es geht weiter!

+++ Halbzeit +++

+++ Wolfsburg gibt nicht auf +++

45. Minute: Um ein Haar der Anschlusstreffer! Goeßling prüft Benkarth aus der zweiten Reihe, die fischt den Ball jedoch aus dem Winkel.

+++ Hegering erhöht für die Bayern! +++

43. Minute: Eine Standardsituation bringt das 2:0! Magull bringt einen Freistoß von der linken Seite mit Schnitt in Richtung Tor. In der Mitte löst sich Hegering und kommt mit dem gestreckten Bein an den Ball. Torhüterin Kiedrzynek ist chancenlos.

+++ Huth verpasst den Ausgleich +++

39. Minute: Bester Angriff der Wölfinnen bisher: Nach einer Flanke von Jakabfi steht Huth im Strafraum völlig frei, springt aber am Ball vorbei.

+++ Übler Zusammenprall +++

33. Minute: Magull und Jakabfi rauschen in einem Zweikampf mit den Schienbeinen aneinander. Das tat weh. Nach einer kurzen Behandlung können aber beide weitermachen.

+++ TOR! Bayern macht das 1:0 +++

26. Minute: Ein schön gespielter Angriff bringt den Tabellenführer in Front. Bühl dribbelt auf der linken Seite und legt am Strafraumrand quer. Eine Spielerin rutscht vorbei, dahinter steht aber Asseyi, die Torhüterin Kiedrzynek keien Chance lässt und das 1:0 erzielt!

+++ Flanke bringt keine Gefahr +++

21. Minute: Eine Flanke von der rechten Seite fliegt in den Bayern-Strafraum, doch Glas und Benkarth klären im Verbund.

+++ Beide Teams schenken sich nichts +++

18. Minute: Torchancen und spielerischer Glanz sind bisher Mangelware. Beide Teams liefern sich harte Zweikämpfe. Man merktt den Mannschaften die Wichtigkeit der Partie an.

+++ Erste Gelbe Karte +++

13. Minute: Lohmann legt Oberdorfer und sieht von Schiedsrichterin Wacker die erste Verwarnung der Partie.

+++ Riesenaufregung im Bayern-Strafraum +++

9. Minute: Elfmeter - oder doch nicht? Ilestedt springt der Ball im eigenen Strafraum an die Hand. Die Schiedsrichterin entscheidet aber auf Stürmerfoul.

+++ Kein großes Abtasten +++

3. Minute: Ein temporeicher Auftakt. Beide Teams versuchen direkt, hinter die gegnerische Abwehr zu kommen. Bisher ohne Erfolg.

+++ Das Spiel geht los +++

Schiedsrichterin Karoline Wacker pfeift die Partie an.

+++ Die Aufstellung der Wölfinnen +++

Kiedrzynek – Hendrich, Goeßling, Janssen, Rauch - Engen, Oberdorf, Wolter, Huth, Jakabfi - Saevik.

+++ So starten die Bayern +++

Benkarth – Glas, Wenninger, Hegering, Ilestedt - Magull, Lohmann, Zadrazil, Beerensteyn, Asseyi - Bühl

+++ Simon verrät Geheimnis des Bayern-Erfolgs +++

Im SPORT1-Interview verrät die 27 Jahre alte Abwehrspielerin, wie am FC Bayern Campus der Kaderumbruch so erfolgreich gelingen konnte und worauf es im Topspiel des deutschen Frauenfußballs ankommen wird.

Außerdem wirft Simon einen Blick nach England, wo der Frauenfußball immer populärer wird, und auf die Sichtbarkeit des Frauenfußballs allgemein.