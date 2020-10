Der deutsche Meister VfL Wolfsburg hat in der Frauenfußball-Bundesliga die Tabellenführung abgeben müssen.

Die Titelverteidigerinnen kamen am sechsten Spieltag beim SC Freiburg nur zu einem 1:1 (0:0). Der bislang punktgleiche Vizemeister Bayern München siegte mit 4:0 (2:0) bei der TSG Hoffenheim und zog mit 18 Punkten in der Tabelle vorbei. (Service: Tabelle der Frauen-Bundesliga)

Popp verletzt sich - Wolfsburg in Unterzahl

Zsanett Jakabfi brachte mit ihrem Tor in der 70. Minute die Wölfinnen in Führung. In der Nachspielzeit glich Hasret Kayikci für Freiburg aus (90.+5), als der VfL nach einer Fußverletzung von Alexandra Popp in Unterzahl spielte, da Trainer Stephan Lerch bereits das Wechselkontingent ausgeschöpft hatte.

Für den FC Bayern trafen in Hoffenheim Amanda Ilestedt (3.), Sydney Lohmann (32.), Carina Wenninger (79.) sowie Viviane Asseyi (86.).

Bremen weiterhin ohne Zähler

Rang drei mit nur zwei Punkten Rückstand auf die Spitze nimmt weiterhin Turbine Potsdam ein. Die Brandenburgerinnen hatten bereits am Samstag mit 3:2 (1:2) beim MSV Duisburg gesiegt.

Einzige Mannschaft ohne Zähler ist weiterhin Aufsteiger Werder Bremen nach einer 0:3 (0:1)-Niederlage bei Bayer Leverkusen.

Der SV Meppen als zweiter Neuling verlor gegen den Pokalfinalisten SGS Essen mit 1:3 (0:1) und nimmt den vorletzten Tabellenplatz ein.