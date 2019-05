Frauenfußball-Bundesligist SC Sand hat U20-Nationaltorhüterin Charlotte Voll von Paris Saint-Germain verpflichtet.

Die 20-Jährige erhielt einen Zweijahresvertrag. Voll war 2017 von der TSG Hoffenheim nach Paris gewechselt und zählte im vergangenen Jahr zum DFB-Kader bei der U20-WM in Frankreich.

"Der SC Sand hat mich schnell überzeugt den nächsten Schritt in der Frauen-Bundesliga zu machen. Bei PSG konnte ich zwei Jahre mit Weltklassespielerinnen trainieren und habe im Training viele Erfahrungen sammeln können. Der SC Sand hat bereits bewiesen, dass man auf junge Torhüterinnen setzt und ich will alles tun, dieses Vertrauen zurückzugeben", erklärte Voll ihren Wechsel in die baden-württembergische Provinz.

