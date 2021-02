Bayer Leverkusen kann dank einer furiosen zweiten Halbzeit weiter auf den Achtelfinaleinzug in der Europa League hoffen.

Nach einem Spiel mit zwei völlig unterschiedlichen Halbzeiten verlor das Team von Trainer Peter Bosz beim Schweizer Meister Young Boys Bern "nur" mit 3:4 (0:3). (Das Spiel zum Nachlesen im Ticker)

"Wir haben es in der ersten Halbzeit einfach nicht gut umgesetzt und deshalb drei Tore gekriegt", sagte Kapitän Jonathan Tah: "Wir haben in der zweiten Halbzeit Mentalität gezeigt und gezeigt, dass wir eine Mannschaft sind. Trotzdem ist es enttäuschend, dass wir am Ende noch verlieren."

In der ersten Halbzeit zeigte der Bundesligist eine unkonzentrierte und fehlerhafte Leistung. Das Spiel im Stadion Wankdorf war noch keine drei Minuten alt, als Leverkusen bereits zurücklag. Nach einer Ecke setzte sich Oliver Fassnacht gegen den viel zu passiven Nadiem Amiri durch und traf per Direktabnahme.

Bayer hatte nicht nur aufgrund des frühen Gegentors Probleme mit dem druckvoll agierenden Schweizer Champion. Neuzugang Demarai Gray, der sein Startelfdebüt nach zuletzt zwei Kurzeinsätzen feierte, sorgte erst nach elf Minuten für den ersten offensiven Akzent der Rheinländer. Wie auch Leon Bailey Augenblicke später brachte Gray YB-Schlussmann David von Ballmoos nicht in Verlegenheit.

Nach einer weiteren Ecke durfte sich dann YB erneut freuen (19.). Diesmal setzte sich Jordan Siebatcheu von Jonathan Tah ab und köpfte ein. Niklas Lomb, der für den verletzten Stammkeeper Lukas Hradecky im Tor stand, war erneut geschlagen.

Bern profitiert von Bayer-Patzern

Leverkusen reagierte mit wütenden Angriffen, aber ohne Durchschlagskraft - Bern hingegen kombinierte in den sich bietenden großen Räumen in der Leverkusener Hälfte teilweise nach Belieben. Bosz schrieb frustriert seinen Notizblock voll und stieß sich zudem zu allem Überfluss noch den Kopf an der Kante der Bank-Überdachung.

Auch beim dritten Tor profitierten die Schweizer von einem Leverkusener Patzer. Nach einem weiten Pass aus der Berner Hälfte verlängerte Aleksandar Dragovic den Ball Richtung eigenes Tor. Meschack Elia spritze dazwischen, lief alleine auf Lomb zu und vollstreckte dann sicher zum 3:0.

Schick bringt Leverkusen zurück ins Spiel

In der zweiten Halbzeit zeigte Leverkusen ein komplett anderes Gesicht. Patrik Schickte brachte sein Team mit einem schnellen Doppelpack (49. u d 52.) zurück ins Spiel. ( Spielplan und Ergebnisse der Europa League )

Es sollte noch besser kommen für Leverkusen. Dem eingewechselten Moussa Diaby gelang mit einem Heber der Ausgleich (68.).

Erinnerungen an das "Wunder von Bern" im Jahr 1954 wurden wach. Damals gewann Deutschland im Wankdorfstadion nach einem 0:2-Rückstand gegen Ungarn noch mit 3:2 und wurde erstmals Weltmeister.

Zu einem weiteren Tor sollte es für Leverkusen trotz weiterer guter Chancen nicht mehr reichen. Stattdessen erzielte Siabatcheu in der 90. Spielminute noch das 4:3 für Bern.

