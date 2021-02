Für die TSG Hoffenheim ist das Kapitel Europa zu Ende.

Die Kraichgauer verloren in der Europa League im Zwischenrunden-Rückspiel gegen Molde FK im eigenen Stadion mit 0:2 (0:1) und schieden damit nach dem 3:3 im Hinspiel aus. Eirik Ulland Andersen schoss die Norweger mit einem Doppelpack weiter (20./90.+4). (Das Spiel zum Nachlesen im Ticker)

Anzeige

Dabei hatte der Bundesligist große Pläne und wollte erstmals in der Vereinsgeschichte in das Achtelfinale eines internationalen Wettbewerbs einziehen.

DAZN gratis testen und die Europa League live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

Trainer Sebastian Hoeneß nahm im Vergleich zum souveränen 4:0-Erfolg gegen Werder Bremen am vergangenen Sonntag nur eine Veränderung in der Startelf vor. Statt Kasim Adams rückte Kapitän Kevin Vogt wieder in die Dreierkette.

Top-Torjäger Andrej Kramaric musste also zu Beginn erneut auf der Bank Platz nehmen und seinen Teamkollegen Munas Dabbur und Ihlas Bebou den Vortritt im Sturm lassen bis zur eigenen Einwechslung nach dem Seitenwechsel.

Hoffenheims Dabbur vergibt zahlreiche Großchancen

Das Vertrauen von Hoeneß zahlte sich spielerisch aus. Hoffenheim dominierte und drückte den Gegner dauerhaft tief in die eigene Hälfte. Zahlreiche Chancen des Bundesligisten waren die Folge. (Spielplan und Ergebnisse der Europa League)

Allerdings: Die Abschlüsse waren zu ungenau und Molde-Keeper Andreas Linde ließ die Stürmer verzweifeln.

Tippkönig der Königsklasse gesucht! Jetzt zum SPORT1 Tippspiel anmelden

In der ersten Hälfte war Hoffenheim klar überlegen. Satte 15:1 Abschlüsse und 69 Prozent Ballbesitz standen zur Pause in den Statistiken.

Das Problem: Der Bundesligist münzte seine Vorteile nicht in Tore um und betrieb einen Chancenwucher.

In der 15. Minute scheiterte Chris Richards nach einer Ecke per Kopfball aus fünf Metern an Moldes Keeper Andreas Linde. Keine 60 Sekunden später schoss Munas Dabbur aus 16 Metern flach knapp daneben.

Molde-Keeper Linde ist der Held

Dabbur vergab wenig später die nächste Riesenchance. Per Kopf aus drei Metern fand der Stürmer erneut in Linde seinen Meister.

Der Gast aus Norwegen, der sich aktuell in der Heimat nicht im Ligabetrieb befindet, zeigte sich jedoch eiskalt.

Der CHECK24 Doppelpass mit Thorsten Fink und Maximilian Arnold am Sonntag ab 11 Uhr im TV auf SPORT1

Mit dem ersten und einzigen Torschuss der gesamten Partie traf Eirik Ulland Andersen per Schlenzer vom Strafraumeck zum 1:0 (20.).

Auch nach der Pause änderte sich das Bild nicht. Der Bundesligist rannte an. Dabbur versuchte es mit einem Drehschuss und überwand Linde erneut nicht (48.).

Hoeneß bringt fünf Stürmer

In der Schlussphase wurde es immer zäher. Molde stellte sich mit sechs Verteidigern an den eigenen Strafraum und wehrte alle Versuche ab.

So wurden die Gelegenheiten seltener und Kramaric versuchte es aus der Distanz. Der Ball flog knapp am Pfosten vorbei (71.).

Hoeneß ging derweil immer mehr Risiko ein und wechselte mit Sargis Adamjan, Georginio Rutter und Kramaric offensiv. Am Ende standen fünf Stürmer auf dem Feld - der Erfolg blieb jedoch aus.

Auch das letzte Anrennen brachte keinen Treffer. Dabbur mit dem Kopf (81.) und Kramaric aus der Entfernung (85.) machten Moldes Schlussmann Linde endgültig zum Held.

In der Nachspielzeit schloss Andersen einen Konter zum 2:0 ab (90.+4).

Die 70 Prozent Ballbesitz und 26:3 Abschlüsse waren für Hoffenheim wertlos.