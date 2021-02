Das Sechzehntelfinal-Hinspiel des Bundesligisten TSG Hoffenheim bei Molde FK findet im spanischen Villarreal statt. Das bestätigte die Europäische Fußball-Union (UEFA) am Montag. An der Terminierung ändert sich nichts. Anstoß am 18. Februar in Villarreal ist um 21.00 Uhr.

Die norwegische Regierung hat die Grenzen aufgrund der Corona-Pandemie seit dem 29. Januar für zunächst 14 Tage geschlossen. Eine Einreise ist nur für Personen möglich, die einen festen Wohnsitz in Norwegen besitzen, Ausnahmen für Fußballprofis sind nicht vorgesehen. Das Rückspiel ist für den 25. Februar (18.55 Uhr) in der Arena in Sinsheim geplant.