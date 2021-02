Nach der Zwischenrunde in der Europa League und den Achtelfinal-Hinspielen in der Champions League steht die Bundesliga in der Fünfjahreswertung der UEFA beschämend schwach da. (Ergebnisse und Spielplan der Europa League)

Die Bundesliga holte mit ihren sechs Vereinen 0,714 Punkte und schmierte damit gegenüber der internationalen Konkurrenz ordentlich ab: Tabellenführer Spanien kam auf 1,572, der Dritte Italien, den Deutschland eigentlich verfolgt, auf 1,143. Großer Gewinner war England mit 2,428 Punkten.

Die vier Startplätze in der Champions League sind allerdings auf mindestens drei Jahre hinaus nicht gefährdet, weil der Vorsprung auf Verfolger Frankreich immer noch 17,322 Punkte beträgt.

Nur FC Bayern und BVB fahren Siege ein

In insgesamt acht Partien fuhren lediglich der FC Bayern (4:1 bei Lazio Rom) und Borussia Dortmund (3:2 beim FC Sevilla) in der Champions League Siege ein. (Ergebnisse und Spielplan der Champions League)

Die TSG Hoffenheim holte beim 3:3 im Hinspiel bei Molde FK zwar ein Remis, schied nach einem 0:2 im Rückspiel am Donnerstagabend aber dennoch aus der Europa League aus. Auch Bayer Leverkusen scheiterte nach zwei Niederlagen gegen die Young Boys Bern (3:4 und 0:2).

Zudem drohen Borussia Mönchengladbach nach dem 0:2 im Achtelfinal-Hinspiel gegen Manchester City sowie RB Leipzig nach dem ebenfalls mit 0:2 verlorenen ersten Duell mit dem FC Liverpool jeweils das Ausscheiden in der Champions League.

So erklärt Bosz Bayers EL-Blamage

Die UEFA-Fünfjahreswertung 2020/21 (maßgeblich für die Vergabe der Startplätze 2022/23):

Land 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 Gesamt

1. Spanien 20,142 19,714 19,571 18,928 15,500 93,855

2. England 14,357 20,071 22,642 18,571 16,928 93,140

3. Italien 14,250 17,333 12,642 14,928 14,285 73,438

4. Deutschland 14,571 9,857 15,214 18,714 14,214 72,570

5. Frankreich 14,416 11,500 10,583 11,666 7,083 55,248

6. Portugal 8,083 9,666 10,900 10,300 9,000 47,949

7. Russland 9,200 12,600 7,583 4,666 4,333 38,382

8. Niederlande 9,100 2,900 8,600 9,400 8,000 38,000

9. Belgien 12,500 2,600 7,800 7,600 5,800 36,300

10. Österreich 7,375 9,750 6,200 5,800 6,700 35,825

Mit Sport-Informations-Dienst (SID)