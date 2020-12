Sebastian Hoeneß (l.) und Hoffenheims Torjäger Andrej Kramaric © Imago

Lesedauer: 3 Minuten

Die TSG Hoffenheim steht in der Europa League als Gruppensieger fest. Wen schont Trainer Sebastian Hoeneß im Duell mit KAA Gent also am letzten Spieltag?