Laut Sportwettenanbieter bwin zieht Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen am Donnerstag (21.00 Uhr/Nitro und DAZN) in die Zwischenrunde der Europa League ein. Die Mannschaft von Trainer Peter Bosz ist mit einer Sieg-Quote von 1,67 klarer Favorit bei OGC Nizza (4,75). Ein Remis, das Bayer bereits zum Weiterkommen reichen würde, ist mit der Quote 4,10 notiert.

Die bereits für die K.o.-Runde qualifizierte TSG Hoffenheim will seine Erfolgsserie von vier Siegen aus vier Spielen fortsetzen und ist beim Auswärtsspiel bei Roter Stern Belgrad leicht favorisiert. Die Quote für einen Sieg der Kraichgauer beträgt 2,30. 2,90 gibt es für einen Dreier der Gastgeber.