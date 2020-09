SPORT1 wird am Donnerstag das Spiel der dritten Qualifikationsrunde zur Gruppenphase der Europa League zwischen dem VfL Wolfsburg und Desna Tschernihiw aus der Ukraine live aus der Volkswagen-Arena übertragen. (Europa League: VfL Wolfsburg - Desna Tschernihiw am Do. ab 20 Uhr LIVE im TV auf SPORT1)

Der Bundesliga-Zehnte hatte sich für diese Partie in der vergangenen Woche durch einen 4:0-Sieg in Tirana gegen den FK Kukesi qualifiziert.

Sollten die Niedersachsen erneut siegreich bleiben, träfen sie in der letzten Ausscheidungsbegegnung am 1. Oktober auswärts entweder auf den FC St. Gallen oder AEK Athen (ebenfalls LIVE im TV auf SPORT1).