Maximilian Arnold kletterte am Dienstagmittag im blauen Trainingsanzug mit einem etwas mulmigen Gefühl in die Maschine am Flughafen Braunschweig. Vor dem Achtelfinal-Duell in der Europa League gegen Schachtar Donezk war dem Mittelfeldstrategen des VfL Wolfsburg überhaupt nicht bange (Europa League: Schachtar Donezk – VfL Wolfsburg um 18.55 Uhr im LIVETICKER).

Vielmehr bereitete dem 26-Jährigen der Austragungsort Kiew Sorgen. Die Ukraine gilt laut des Robert-Koch-Instituts als Corona-Risikogebiet.

Nicht nur Arnold fehlt das Verständnis für die Ansetzung. "Das ist ein bisschen komisch, vor allem, wenn man mitbekommt, was da los ist", sagte er vor dem Duell am Mittwoch, bei dem es um einen Einzug in das Finalturnier in Nordrhein-Westfalen geht: "Das Team drumherum wird aber alles Menschenmögliche tun, dass wir so wenig wie möglich Kontakt haben."

Hinspiel in Wolfsburg bereits im März

Der VfL hatte bei der Europäischen Fußball-Union (UEFA) Bedenken angemeldet, an der Austragung der Partie in Kiew änderte dies nichts.

Und so obliegt es Trainer Oliver Glasner, die Köpfe der Spieler frei zu bekommen und den vollen Fokus auf die schwierige Aufgabe zu lenken. Die Wölfe müssen einen 1:2-Rückstand aufholen, der aus dem schon beinahe vergessenen Hinspiel im März resultiert.

Dafür sei es enorm wichtig, eine "emotionale Bindung" zu dem Wettbewerb aufzubauen, sagte der Coach. Nicht einfach nach ein bisschen Urlaub und einer Kurzvorbereitung seit dem 25. Juli.

Vom "Krieg mit dem Ball" sprach Arnold nach der ersten Einheit, doch den Flugrost haben die Wolfsburger schnell wieder abgeschüttelt und fühlen sich fußballerisch auf Augenhöhe mit dem ukrainischen Meister Donezk, der auch in der Champions League schon für Furore sorgte. Wichtig sei vor allem die Balance, betonte Glasner: "Dass wir jetzt bereits wissen, dass wir mindestens zwei Tore schießen müssen, ändert nichts an unserer Spielweise."

Die Personalprobleme könnten da schon größeren Einfluss auf das VfL-Spiel haben.

Wolfsburg mit Tisserand als Mbabu-Ersatz

Für die Position des Rechtsverteidigers musste sich Glasner etwas einfallen lassen. Nach dem Langzeitverletzen William fällt auch Kevin Mbabu nach einem positiven Coronatest aus. Marcel Tisserand übernimmt die rechte Seite.

In der Offensive fehlen zudem Renato Steffen (Gelbsperre) und Admir Mehmedi (Achillessehnenprobleme). Den Doppelsturm bild Wout Weghorst und Daniel Ginczek.

In den weiteren Spielen am Mittwoch trifft Inter Mailand auf den FC Getafe, Kopenhagen tritt gegen Istanbul Basaksehir an und Manchester United sielt gegen LASK. Alle Spiele der Achtelfinals können Sie im Europa League Liveticker verfolgen! Morgen spielen dann mit Frankfurt und Leverkusen die anderen deutschen Mannschaften um den Einzug ins Viertelfinale. Die Partien im Überblick finden Sie im Europa League Spielplan.

