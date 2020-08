Das Halbfinale der Europa League findet zwar in Deutschland, aber ohne Bundesliga-Beteiligung statt.

Nach dem Aus von Bayer Leverkusen ist kein deutscher Vertreter mehr im Wettbewerb vertreten.

Am Sonntag trifft der FC Sevilla in Köln auf Manchester United, tags drauf steigt in Düsseldorf das Duell Inter Mailand gegen Shakhtar Donezk.

Am Freitag, den 21. August, findet dann erneut in Köln das Finale statt.

Halbfinale (alle 21.00 Uhr):

16. August:

FC Sevilla gegen Manchester United in Köln (Europa League: FC Sevilla - Manchester United am So. ab 21 Uhr im LIVETICKER)

17. August:

Inter Mailand - Shakhtar Donezk in Düsseldorf (Europa League: Shakhtar Donezk - Inter Mailand am 17. August ab 21 Uhr im LIVETICKER)



Endspiel (21.00 Uhr):

21. August:

Sieger Halbfinale I - Sieger Halbfinale II in Köln