Für Callum Hudson-Odoi und den FC Chelsea ist die CL-Saison beendet. © Getty Images

Philip Kearney Lesedauer: 2 Minuten

München - Callum Hudson-Odoi lief am vergangenen Sonntag, lediglich zwölf Stunden nach dem CL-Aus gegen den FC Bayern, in einem Freundschaftsspiel in London auf.