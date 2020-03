Sind die Fans einmal weg, ist der Zauber gleich verflogen: Ohne seine stimmgewaltigen Anhänger droht Eintracht Frankfurt in der Europa League das unrühmliche Aus.

Vor leeren Rängen verloren die Hessen das Achtelfinal-Hinspiel gegen den FC Basel mit 0:3 (0:1) - was in ein paar Tagen aber schon wieder völlig nebensächlich sein könnte.

"Unsere Fans, die sonst ein Riesen-Pluspunkt sind, waren leider nicht da. Aber so dürfen wir trotzdem nicht verlieren, auch wenn wir gar nicht schlecht gespielt haben", sagte Frankfurts Sebastian Rode bei DAZN: "Wir kassieren zwei Kontertore, haben es aber auch vorne nicht geschafft, Tore zu erzielen."

Samuele Campo (27.) mit einem traumhaften Freistoß, Kevin Bua (73.) und der Ex-Mainzer Fabian Frei (85.) trafen für den 20-maligen Schweizer Meister, der seit dem 27. Februar kein Spiel mehr bestritten hatte. Die Super League pausiert wegen der Ausbreitung des Coronavirus, zudem ist Basel-Stadt derzeit sportliches Sperrgebiet. Darum soll das Rückspiel in einer Woche ebenfalls in Frankfurt steigen. (Europa-League-Ergebnisse)

Beratung wegen Corona

Ob diese Partie aber tatsächlich stattfindet, ist angesichts der Entwicklungen fraglich. Am Dienstag (17. März) beraten die Europäische Fußball-Union (UEFA), Vertreter der Mitgliedsverbände, die Vorstände der Klubvereinigung ECA und der Vereinigung der europäischen Ligen sowie der Spielergewerkschaft FIFPro bei einem Krisengipfel über den Fortgang aller "nationalen und europäischen Wettbewerbe, einschließlich der EURO 2020". Es droht Stillstand.

Davon war am Mittwochmorgen zumindest in Frankfurt noch nicht so viel zu spüren. Trotz der Empfehlung des Bundesgesundheitsministers Jens Spahn, Veranstaltungen mit mehr als 1000 Personen abzusagen, wollte das Gesundheitsamt der Mainmetropole zunächst eine reguläre Austragung mit Zuschauern durchsetzen.

Ihre Gründe dafür hatten die Verantwortlichen ausführlich dargelegt - wenige Stunden später folgte dann aber doch der Rückzieher.

Eintracht überfordert

Mit der merkwürdig gespenstischen Stimmung in der Arena, in der normalerweise rund 50.000 Zuschauer mit ihrem Team die Europapokal-Feste zelebrieren, kamen die Frankfurter eigentlich besser zurecht. Durch schnelle Kombinationen überspielten die Gastgeber ein ums andere Mal die Abwehrreihen der Schweizer - für mehr als den Torschuss von Sebastian Rode (8.) aus 20 Metern reichte es im ersten Durchgang jedoch nicht.

Extrem abgeklärt traten hingegen die Gäste auf. Vom Frankfurter Feldvorteil ließen sie sich nicht aus der Ruhe bringen, nach einem der zahlreichen Frankfurter Fouls streichelte Campo dann den Ball in den rechten Torwinkel. Der Treffer verunsicherte die Frankfurter merklich, die kurz vor der Pause von Omar Alderete (43.) beinahe noch einmal bestraft worden.

Eintracht-Trainer Adi Hütter reagierte, er brachte zur zweiten Halbzeit mit Goncalo Paciencia einen zweiten Angreifer. Die Torchancen aber besaßen zunächst weiter die Basler durch Fabian Frei (47.) und Arthur Cabral (48.).

Danach aber wurde die Eintracht aktiver, sie spielten zielstrebiger über die Außenbahnen und ließen im Sekundentakt Bälle in den Strafraum segeln. Erst Andre Silva (52.) und kurz danach Martin Hinteregger (54.) hätten ausgleichen können, Almamy Toure (65.) scheiterte zudem an der Latte. Dann trafen der eingewechselte Bua und Frei.