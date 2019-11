Siegpflicht für Gladbach!

Am 5. Spieltag der Gruppe J muss Borussia Mönchengladbach zum Wolfsberger AC nach Graz. (UEFA Europa League: Wolfsberger AC - Borussia Mönchengladbach, ab 18.55 Uhr im SPORT1-Liveticker)

Anzeige

Aufgrund der Tabellensituation zählt für die Fohlen-Elf in Österreich allerdings nur ein Sieg. Da im Parallelspiel der Gruppenerste Istanbul Basaksehir und AS Rom aufeinandertreffen (UEFA Europa League: Istanbul Basaksehir - AS Rom, ab 18.55 Uhr im SPORT1-Liveticker), ist für Gladbach an diesem Spieltag von der Tabellenführung bis zum Schlusslicht in der Gruppe alles drin. (SERVICE: Die Gruppen der UEFA Europa League)

Verpatzte Generalprobe in Berlin

Aber nicht nur die Tabellensituation bringt eine besondere Note in das Spiel. Mit den Österreichern hat das Team von Marco Rose noch eine Rechnung offen. Im Hinspiel setzte es eine mehr als bittere 0:4-Heimklatsche. Diese Schmach würde man nur zu gern vergessen machen.

Die Generalprobe beim 1. FC Union Berlin ging allerdings schon in die Hose. Mit 0:2 musste man sich am vergangenen Bundesliga-Wochenende bei den Köpenickern geschlagen geben. Diese Niederlage soll die Gladbacher aber nicht aus der Bahn werfen.

DAZN gratis testen und die Europa League live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

"Das ist jetzt kein Spiel gewesen, nachdem man sich fragt, wie es in den nächsten Wochen weitergehen soll. Wir haben kein unglaublich schlechtes Spiel abgeliefert, weshalb uns diese Niederlage mit Sicherheit nicht zurückwirft", hakte Kapitän Christoph Kramer die Pleite direkt nach dem Spiel bereits ab.

Vielmehr richtete er den Blick nach vorne. "Egal, was wir für Ergebnisse haben – wir wollen immer unseren Fußball durchbringen. Wir hatten diese Saison schon Niederlagen und werden noch weitere haben. Wichtig ist, wie wir damit umgehen. Ich denke, dass wir in der Vergangenheit gezeigt haben, dass wir das gut verarbeiten können und wissen, alles vernünftig einzuordnen."

Personalsorgen bei Gladbach

Allerdings wird der 28-Jährige sein Team bei der schweren Auswärtsaufgabe nicht unterstützen können. Beim Last-Minute-Treffer geegn den AS Rom hatte der bereits ausgewechselte Kramer seine dritte gelbe Karte bekommen, weil er auf den Platz gestürmt war. Damit ist er gegen Wolfsberg gesperrt.

Ebenso fehlen der Fohlen-Elf Matthias Ginter und Nico elvedi. Während ginter wegen einer Muskelverletzung auf die Reise nach Graz verzichtet, verhindert bei Elvedi eine Eisswunde den Einsatz.

Jetzt das aktuelle Trikot von Borussia Mönchengladbach bestellen - hier geht's zum Shop! | ANZEIGE

Dafür werden aber die Gladbacher Fans wieder wie eine Wand hinter ihrem Team stehen. Ein Sonderzug und rund 35 Fanbusse sind bereits für die Reise nach Graz gechartert, die Hotels sind um den Spieltag herum restlos ausgebucht. Daniel Roßmann, Pressesprecher des Wolfsberger AC rechnet mit 3500 bis 4000 Gästefans.

Voraussichtliche Aufstellung

Wolfsberg: Kofler - Novak, Sollbauer, Gollner, Schmitz - Liendl, Schmid, Leitgeb, Ritzmaier - Niangbo, Weissmann

Mönchengladbach: Sommer - Lainer, Jantschke (Beyer), Bensebaini, Wendt - Neuhaus, Strobl, Zakaria - Thuram, Plea, Embolo

So können Sie Wolfsberger AC - Borussia Mönchengladbach LIVE verfolgen:

TV: -

Livestream: DAZN

Liveticker: SPORT1.de und SPORT1 App