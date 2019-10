Das Spitzenduo der Bundesliga ist in der UEFA Europa League im Einsatz!

Allerdings könnte die internationale Ausgangslage unterschiedlicher kaum sein. Während Borussia Mönchengladbach beim AS Rom (UEFA Europa League: AS Rom - Borussia Mönchengladbach, ab 18.55 Uhr im SPORT1-Liveticker) schon zwingend punkten muss, um die Chance auf die K.o.-Runde am Leben zu halten, kann der VfL Wolfsburg in Gent (UEFA Europa League: KAA Gent - VfL Wolfsburg, ab 18.55 Uhr im SPORT1-Liveticker) die Weichen schon Richtung Playoffs stellen.

Bereits der Auftakt geriet mit der bitteren 0:4-Heimklatsche gegen den Wolfsberger AC zu einem Desaster für die Fohlenelf. Das Remis beim türkischen Vertreter Istanbul Basaksehir verbesserte die Situation in der Gruppe J nur geringfügig. (SERVICE: Alle Gruppen UEFA Europa League)

Mit lediglich einem Punkt liegt man auf Rang drei in der Gruppe und hat bereits drei Punkte Rückstand auf Rom und Wolfsberg. Bei einer Niederlage in der ewigen Stadt wäre die Roma schon fast uneinholbar davongezogen.

Um die besondere Bedeutung der Partie weiß daher auch Gladbachs Abwehrspieler Stefan Lainer. "Es ist noch kein Endspiel, aber eine sehr wichtige Partie für uns. Wir dürfen nicht überpacen, müssen aber den absoluten Willen, das Spiel zu gewinnen, auf den Platz bringen."

Dabei lebt der Österreicher diesen absoluten Willen selbst vor. Bereits seit zwei Wochen schlägt er sich mit einem Kapselbandriss im Sprunggelenk herum. Trottdem will er auch in Rom auf die Zähne beißen. "Ich bin nicht beschwerdefrei, aber spielen sollte ich trotzdem können. Die medizinische Abteilung tut alles dafür, dass es von Tag zu Tag besser wird", wird der 27-Jährige auf der Vereinshomepage zitiert.

Allerdings ist er auch schon fast gezwungen, sich durchzubeißen. Immerhin ist das Fohlen-Lazarett mit Matthias Ginter, Alassane Plea, Raffael, Tobias Sippel, Fabian Johnson, Torben Müsel und Keanan Bennetts prall gefüllt.

Wolfsburg will Weichen stellen

Die Gemütslage der Wölfe könnte besser kaum sein. Seit elf Pflichtspielen ist man nun schon ungeschlagen. Ein Fakt, den auch Neu-Trainer Oliver Glasner zufrieden zur Kenntnis nimmt. Immerhin sieht er sein Team auf einem "sehr, sehr guten Weg. Wir waren bisher in keiner Partie die klar schlechtere Mannschaft, immer mindestens ebenbürtig", wie er im NDR Sportclub bestätigte.

In Gent will man diese Serie nun fortsetzen und damit einen großen Schritt Richtung K.o.-Runde in der Europa League machen. Immerhin würde man bei einem Sieg mit drei Punkten Vorsprung die alleinige Tabellenführung in Gruppe I übernehmen. Das weiß auch Glasner. "Gent ist ein wichtiges Auswärtsspiel. Mit einem Sieg könnten wir die Weichen Richtung Aufstieg stellen."

Voraussichtliche Aufstellungen

AS Rom: Lopez – Kolarov, Mancini, Smalling, Spinazzola – Veretout, Pastore – Florenzi, Zaniolo, Kluivert – Dzeko

Borussia Mönchengladbach: Sommer – Wendt, Elvedi, Ginter, Lainer – Kramer, Zakaria, Neuhaus – Herrmann, Thuram, Embolo

KAA Gent: Kaminski – Lustig, Plastun, Ngadeu-Ngadjui, Asare – Kums, Owusu, Odjidja-Ofoe – David – Depoitre, Yaremchuk

VfL Wolfsburg: Pervan – Mbabu, Bruma, Tisserand William, Arnold, Guilavogui, Rousillon – Joao Victor, Brekalo – Weghorst

