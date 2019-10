Die Idole von Saint-Étienne zum Durchklicken:

Der VfL Wolfsburg trifft in der Europa League auf AS St.-Étienne. (Europa League: AS Saint-Étienne - VfL Wolfsburg, 18.55 Uhr im LIVETICKER)

Der Klub löst bei Wolfsburgs Mittelfeldmann Josuha Guilavogui große Gefühle aus. Beim französischen Rekordmeister spielte Guilavogui seit seinem 14. Lebensjahr in der Nachwuchsakademie und debütierte dort als Profi in der ersten Mannschaft.

Acht Jahre lang schnürte Guilavogui seine Schuhe für den zehnmaligen französischen Meister, bevor er über Atlético Madrid zum VfL wechselte. "Ich kann es kaum erwarten", sagte Guilavogui vor dem Europacup-Auswärtsspiel seiner Wölfe dem kicker: "Das wird einer der besten Momente meiner Karriere"

Für den französischen Rekordmeister spielten in der Vergangenheit einige Größen des Weltfußballs und andere bekannte Namen. SPORT1 präsentiert Saint-Étiennes Idole.