Eintracht Frankfurt hat zum Auftakt der Europa League eine Niederlage verkraften müssen. Gegen den FC Arsenal unterlag das Team von Trainer Adi Hütter mit 0:3.

Für Sportvorstand Fredi Bobic fiel die Niederlage etwas zu hoch aus, er sagte deshalb, das Ergebnis sei "so komisch". Dennoch räumte er ein, dass die Eintracht "zu naiv" gewesen sei.

Anzeige

Stürmer Bas Dost, der von Beginn an spielte, regte sich indes über die Gelb-Rote Karte gegen Dominik Kohr auf und sprach von "lächerlich".

SPORT1 hat die Stimmen aus der Europa League von DAZN zusammengefasst.

Fredi Bobic (Sportvorstand Eintracht Frankfurt): "Das Spielglück hat uns gefehlt. Ich kann mich erinnern, im letzten Jahr im ersten Spiel gegen Lazio Rom war gleich der erste Schuss drin, dann läuft natürlich alles anders. Heute war es schwieriger. Das Ergebnis war heute zu hoch, aber wir wurden sehr cool und effizient ausgekontert."

... über die Höhe des Ergebnisses: "Es ist ja nicht so, dass wir heute vom Platz geschossen worden sind, sondern wir hatten unsere Möglichkeiten. Und deswegen ist das Ergebnis so komisch. Wenn du überlegst, wie viele Möglichkeiten wir hatten, auch in Führung zu gehen. Und zum Schluss kriegst du noch mal so zwei rein durch Konter, was eben passiert mit einem Mann weniger."

DAZN gratis testen und die Champions League live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

... über die Fans: "Unsere Fans haben ein feines Gespür dafür, was die Mannschaft geleistet hat. Wir wollten das 1:1 noch machen. Deswegen ist das Gespür, das unsere Fans haben, sensationell und klingt nach Eintracht Frankfurt."

... über die eigenen Fehler: "Wir waren in der ersten Halbzeit zu naiv. Das haben wir in der Halbzeit angesprochen. Die Verteilung war nicht gut. So haben wir auch das 0:1 kassiert. Arsenal hatte auch Glück und wir hätten es verdient, zumindest ein Tor zu machen. Auf diesem Niveau muss man eben top performen, um eine Chance zu haben. Das hat heute leider nicht gepasst. Arsenal ist bekannt für sein Spiel, wenn Platz da ist."

... über die Lehren aus dem Spiel: "Man muss auch solchen Niederlagen lernen. Aber die Jungs sind eigentlich auch erfahren genug. Silva und Dost werden noch besser werden. Beide brauchen noch etwas Zeit, aber alles, was sie machen, hat Sinn. Die Jungs haben das wirklich über große Strecken sehr gut gemacht, das Ergebnis passt nicht zu dem Spielverlauf, aber das ist eben Fußball."

Jetzt das aktuelle Trikot von Eintracht Frankfurt bestellen - hier geht's zum Shop! | ANZEIGE

Bas Dost (Eintracht Frankfurt): "Wir haben gut angefangen, hatten genug Chancen. Aber der Gegner ist natürlich nicht schlecht, hat viel kreiert. Hat am Ende drei Tore gemacht. Am Ende haben die trotzdem verdient gewonnen. Aber wir müssen auch Tore schießen. Wir hatten in der ersten Halbzeit zwei, drei richtig gute Möglichkeiten. Keine Ahnung, warum wir kein Tor gemacht haben. Ich arbeite jeden Tag und bin noch nicht da, wo ich sein muss, aber ich komme immer weiter. Es freut mich einfach, dass ich heute gespielt habe. Wieder 60 Minuten in den Beinen habe. Jetzt kann es weitergehen. Man kann gegen Arsenal verlieren, weiter geht’s."

.. über die Gelb-Rote Karte: "Die Rote Karte ist lächerlich, das hatte natürlich auch Einfluss auf das Spiel."

Sead Kolasinac (FC Arsenal): "Es war uns von Anfang an klar, dass es ein sehr schwieriges Spiel werden würde. In der Pause haben wir genau analysiert, was wir besser machen können. Wir wussten, dass die Eintracht in den ersten 15 Minuten der zweiten Hälfte noch einmal alles versuchen wird. Wir haben sehr gut dagegengehalten und die Konter super ausgespielt."

… zur Atmosphäre: "Ich habe mich gefreut, mal wieder in Deutschland zu spielen. Das ist schön zu hören, wie ein Team nach einem 0:3 noch gefeiert wird. Dieser Zusammenhalt mit den Fans zeichnet die Eintracht aus."