Nach dem 3:0-Sieg von Eintracht Frankfurt in der Qualifikation gegen Racing Straßburg ist Deutschland mit drei Mannschaften in der Europa League-Saison 2019/20 vertreten. Borussia Mönchengladbach und der VfL Wolfsburg komplettieren das deutsche Starterfeld.

Die Auslosung zur Hauptrunde findet am Freitag in Monaco statt (ab 13 Uhr im LIVETICKER) statt.

SPORT1 zeigt alle 48 Teilnehmer im Überblick:

Borussia Mönchengladbach

Eintracht Frankfurt

VfL Wolfsburg

FC Arsenal

FC Basel

Young Boys Bern

FC Getafe

Istanbul Basaksehir

Dynamo Kiew

FK Krasnodar

Besiktas Istanbul

Sporting Lissabon

FC Lugano

Standard Lüttich

Manchester United

ZSKA Moskau

PFK Oleksandrija (Ukraine)

FC Porto

Stade Rennes

AS Rom

Lazio Rom

AS St. Etienne

FC Sevilla

Rosenborg Trondheim

Wolfsberger AC (Österreich)

Qarabag Agdam (Aserbaidschan)

FC Kopenhagen

Celtic Glasgow

Slovan Bratislava

FC Astana

PSV Eindhoven

Espanyol Barcelona

Partizan Belgrad

Malmö FF

Sporting Braga

Trabzonspor

Feyenoord Rotterdam

AZ Alkmaar

Ferencvaros Budapest

KAA Gent

Ludogorez Rasgrad (Bulgarien)

Wolverhampton Wanderers

Glasgow Rangers

Linzer ASK

CFR Cluj

APOEL Nikosia

F91 Düdelingen (Luxemburg)

Vitoria Guimaraes (Portugal)