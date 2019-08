Einen Tag nach der Champions-League-Auslosung werden auch die Gruppen für die kommende Saison in der Europa League gelost:

Die Auslosung steigt am Freitagmittag im Grimaldi-Forum von Monte Carlo, aus deutscher Sicht sind Borussia Mönchengladbach, der VfL Wolfsburg und Eintracht Frankfurt mit dabei.

SPORT1 begleitet die Auslosung zur Europa Leauge ab 13 Uhr im LIVETICKER:

+++ Hammerlos für die Eintracht +++

Eintracht Frankfurt landet in Gruppe F beim FC Arsenal!

+++ Wolfsburg in Topf 1 +++

Der VfL bildet aufgrund des UEFA-Koeffizienten einen Gruppenkopf und landet zunächst in der Gruppe I.

+++ Losfeen Ashley Cole und Paulo Ferreira +++

Ashley Cole, den die Bayern-Fans noch aus dem bitteren "Finale dahoam" schmerzhaft in Erinnerung haben werden und dessen ehemaliger Teamkollege aus Chelsea-Zeiten Paulo Ferreira werden die Lostöpfe bedienen.

+++ Hazard Spieler des Jahres +++

Eden Hazard wird zunächst als Spieler des Jahres in der UEFA Europa League ausgezeichnet und sendet liebe Grüße per Videobotschaft, da er am Sonntag wieder im Real-Kader stehen könnte.

Der Belgier gewann mit dem FC Chelsea den Wettbewerb in der vergangenen Saison.

Nominiert für die Top-3 waren außerdem Luka Jovic und Hazards alter Teamkollege Olivier Giroud.

+++ Finale in Danzig +++

Das erste Gruppenspiel der anstehenden Saison findet am 19. September statt, das Ziel aller Teams ist das Finale am 27. Mai 2020 im Stadion Energa Gdansk in Danzig.

Neben dem deutschen Trio sind einige internationale Topklubs dabei, die es in der vergangenen Saison verpassten, sich für die Champions League zu qualifizieren:

Unter anderem kämpfen der FC Arsenal, Manchester United, der FC Sevilla, Lazio und AS Rom sowie der FC Porto um die begehrte Trophäe. Der Titelverteidiger FC Chelsea ist wegen des Finalsiegs automatisch für die Königsklasse qualifiziert.

+++ Nationale Duelle ausgeschlossen +++

Die insgesamt 48 Teilnehmer werden bei der Auslosung hinsichtlich ihrer Klubkoeffizienten auf vier Töpfe verteilt, aus denen die Teams für die zwölf einzelnen Vorrunden-Gruppen gezogen werden.

Nationale Duelle sind ausgeschlossen, ebenso wie Partien zwischen Teams aus der Ukraine und Russland. Die ersten zwei jeder Gruppe sind für das Sechzehntel-Finale qualifiziert, dazu kommen dann auch die Gruppendritten der Champions League.

+++ Wer wird Spieler der Saison? +++

Im Rahmen der Europa-League-Auslosung in Monaco vergibt die UEFA auch den Spieler der Saison der Europa League 2018/19:

Zur Wahl stehen Olivier Giroud (FC Chelsea), Eden Hazard (FC Chelsea, jetzt Real Madrid) und Luka Jovic (Eintracht Frankfurt, jetzt Real Madrid).

+++ Die EL-Töpfe im Überblick +++

Topf 1: FC Sevilla, FC Arsenal, FC Porto, AS Rom, Manchester United, Dynamo Kiew, Besiktas Istanbul, FC Basel, Sporting Lissabon, ZSKA Moskau, VfL Wolfsburg, Lazio Rom

Topf 2: PSV Eindhoven, FK Krasnodar, Celtic Glasgow, FC Kopenhagen, Sporting Braga, KAA Gent, Borussia Mönchengladbach, Young Boys Bern, FK Astana, Ludogorez Rasgrad (Bulgarien), APOEL Nikosia, Eintracht Frankfurt

Topf 3: AS Saint-Étienne Qarabag Agdam (Aserbaidschan), Feyenoord Rotterdam, FC Getafe, Espanyol Barcelona, Malmö FF, Partizan Belgrad, Standard Lüttich, Wolverhampton Wanderers, Stade Rennes, Rosenborg Trondheim, Istanbul Basaksehir

Topf 4: AZ Alkmaar, Vitoria Guimaraes (Portugal), Trabzonspor, PFK Oleksandrija (Ukraine), F91 Düdelingen (Luxemburg), Linzer ASK, Wolfsberger AC (Österreich), Slovan Bratislava, FC Lugano, Glasgow Rangers, CFR Cluj, Ferencvaros Budapest

+++ So können Sie die EL-Auslosung live verfolgen +++

TV: Eurosport

LIVESTREAM: Eurosport Player und DAZN

LIVETICKER: SPORT1