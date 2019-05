Der FC Arsenal sorgt sich vor dem Endspiel in der Europa League in der aserbaidschanischen Hauptstadt Baku um die Sicherheit des armenischen Nationalspielers Henrik Mkhitaryan.

"Die Sicherheit unserer Spieler ist von größter Bedeutung", sagte ein Arsenal-Sprecher: "Wir bitten die UEFA um Garantien, dass es für Henrik Mkhitaryan sicher ist, zum Finale der Europa League nach Baku zu reisen, was sowohl Arsenal als auch Micki verlangen."

In dieser Saison spielten die Londoner in der Gruppenphase bereits in Aserbaidschan gegen Qarabag Agdam, verzichteten beim Auswärtsspiel (3:0) wegen des Konflikts zwischen den beiden Ländern um die Region Berg-Karabach jedoch auf den 30 Jahre alten Mittelfeldspieler. Auch 2015, als Mkhitaryan noch beim Bundesligisten Borussia Dortmund unter Vertrag stand, verzichtete der BVB bei FK Qäbälä auf seine Dienste.

Arsenal hatte sich am Donnerstag im Halbfinale mit 4:2 gegen den FC Valencia durchgesetzt (Hinspiel 3:1) und trifft im Finale am 29. Mai auf den Stadtrivalen Chelsea, der den Einzug ins Endspiel nach Elfmeterschießen gegen Eintracht Frankfurt perfekt machte.

