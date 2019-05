Im Finale der Europa League kommt es im Nationalstadion Baku (Aserbaidschan) zum englischen Duell zwischen dem FC Chelsea und dem FC Arsenal. Erstmals seit dem ersten Endspiel im UEFA-Cup (1971/72) stehen damit wieder zwei englische Teams im Finale. (Europa League: FC Chelsea - FC Arsenal, Mittwoch ab 21.00 Uhr im SPORT1-Liveticker)

Für einen Spieler wird dieses Match ein ganz besonderer Moment sein, der nach Abpfiff auch einige Tränen fordern wird - egal, wie das Spiel ausgeht. Petr Cech hatte bereits zu Jahresbeginn angekündigt, dass diese Saison seine Letzte als Profi sein wird.

"Das ist meine 20. Saison als Profi, nun ist der richtige Zeitpunkt gekommen, um bekannt zu geben, dass ich am Ende der Saison zurücktreten werde", verkündete der Tscheche seine Entscheidung in den sozialen Netzwerken. Trotzdem hatte er noch einen allerletzten Wunsch an den Fußballgott. "Der letzte Traum war, in einem europäischen Finale zu spielen, und er ist wahr geworden."

Abschied gegen den Herzensverein

Dass es das Schicksal aber gleich so gut mit ihm meinen würde, davon hätte wohl auch Cech nicht zu träumen gewagt. Ausgerechnet gegen den FC Chelsea darf er seine Karriere beenden. Elf Jahre lang stand er für das Team von der Stamford Bridge zwischen den Pfosten. Ganze 14 nationale Titel durfte er mit den Blues feiern. Als absoluten Höhepunkt seiner Karriere holte er 2012 im berühmten "Finale Dahoam" gegen den FC Bayern München den Titel in der Champions League.

Nun kommt es also im letzten Spiel seiner Karriere nochmal zum Aufeinandertreffen mit seiner großen Liebe. Allerdings ist es noch nicht ganz sicher, dass es auch tatsächlich zu diesem Fußballmärchen kommt.

Leno hofft auf Finaleinsatz

Immerhin hat sein Konkurrent Bernd Leno die Hoffnung auf den Posten zwischen den Pfosten in Baku noch nicht aufgegeben. "Ich bereite mich immer so vor, als ob ich spielen würde", sagte der Keeper des FC Arsenal dem kicker. In der Liga hat der Deutsche dem Altmeister schon den Rang abgelaufen. Nun möchte er auch mithelfen, dem FC Arsenal endlich auch wieder einen Titel zu bescheren.

"Klar ist aber, dass ich Sportler bin, ich möchte immer spielen, gerade in einem Finale. Daher wäre es der völlig falsche Zeitpunkt, um ein schlechtes Gewissen zu haben. Für Arsenal ist es ein sehr wichtiges Spiel. Da werde ich bestimmt nicht sagen: 'Ich spiele lieber nicht.' Ich bin heiß darauf zu spielen. Das ist meine Einstellung", so der 27-Jährige.

Cascarino unterstützt Leno

Mit mangelndem Respekt vor der Leistung Cechs habe diese Forderung aber nichts zu tun. "Ich habe großen Respekt vor Petr, und wir verstehen uns sehr gut. Er hat jegliche Anerkennung verdient, und ich gönne ihm alles", sagte Leno.

Allerdings hat Leno auch namhafte Fürsprecher. Tony Cascarino drückte seine Meinung sehr deutlich aus. "Sollte Unai Emery tatsächlich Cech spielen lassen, wäre das ein Entlassungsgrund", sagte der ehemalige irische Nationalspieler in einem Times-Interview.

Arsenal hofft auf letzten CL-Strohhalm

Unabhängig von der Personalie Cech hat das Finale aber auch noch eine weitere Bedeutung für die Gunners. Über die Liga konnten sich die Londoner nicht für die Champions League qualifizieren. Am Ende hatte man mit einem Punkt Rückstand das Nachsehen gegen Tottenham Hotspur. Daher will man mit einem Triumph im EL-Finale gerne das Hintertürchen zur Champions League nutzen. Vielleicht muss die Gefühlswelt von Petr Cech deshalb auch zurückstecken.

Chelsea will das Trostpflaster

Die Blues hingegen haben zwar die Qualifikation für die Champions League über die Liga geschafft, hoffen aber auf den EL-Titel als Trostpflaster. Bisher konnte man in dieser Saison noch kein neues Silbergeschirr in den Trophäenschrank stellen. Da käme die Europa League gerade recht, um einen versöhnlichen Abschluss dieser Saison zu finden.

Und für die Vereinslegende Cech hat man ja auch schon die passende Wiedergutmachung gefunden. Sollte man ihm den internationalen Titel zum Karriereende verwehren, so empfängt man ihn doch immerhin mit offenen Armen zurück an der Stamford Bridge. Nach der Saison soll der Tscheche nämlich der neue Sportdirektor der Blues werden.

Voraussichtliche Aufstellungen:

Chelsea: Kepa - Azpilicueta, Christensen, Luiz, Emerson - Jorginho - Loftus-Cheek, Kovacic - Willian, Giroud, Hazard

Arsenal: Cech - Koscielny, Sokratis, Monreal - Maitland-Niles, Torreira, Xhaka, Kolasinac - Özil - Aubameyang, Lacazette

So können Sie FC Chelsea - FC Arsenal LIVE verfolgen:

TV: RTL

Stream: DAZN

Ticker: SPORT1.de