Für Bayer Leverkusen ging es am Mittwoch auf die Reise nach Ost-Europa.

In der Europa League ist die Werkself bei russischen Topklub FK Krasnodar gefordert (Europa League: FK Krasnodar - Bayer Leverkusen ab 18.55 im LIVETICKER).

Und so will sie spielen: Hradecky - Weiser, Tah, S. Bender, Wendell - Aranguiz - Brandt, Havertz, Bailey - Volland, Bellarabi

Die Ausgangslage war klar: "Wir wollen den Schwung aus der Liga in die Europa League mitnehmen", sagte Leverkusens Sportdirektor Simon Rolfes vor dem dreieinhalbstündigen Flug nach Südrussland und spielte den Pokal-Ausrutscher bei Zweitligist Heidenheim (1:2) herunter: "Wir haben zuletzt oft sehr gute Leistungen gezeigt. Dass auch mal Phasen dabei sind, die nicht so stark sind, ist in einem Entwicklungsprozess ganz normal."

EL: Bender erwartet "giftige Atmosphäre"

"Diese Spiele sind eklig. Du hast eine lange Anreise, nicht die Hotels, die du gewohnt bist. Die ganzen Begleitumstände sind etwas anders. Wir müssen uns auf eine giftige Atmosphäre einstellen", sagte Abwehrchef Sven Bender.

Mit dem BVB hatte Bender 2015/16 in der russischen Millionen-Metropole in der Gruppenphase der Europa League 0:1 verloren und fordert deshalb: "Wir müssen voll fokussiert sein und an unsere Grenzen gehen."

In der Liga ist das Leverkusen zuletzt in Wolfsburg (3:0), gegen Bayern München (3:1) und in Mainz (5:1) hervorragend gelungen. "So müssen wir auch in Krasnodar auftreten, wo wir uns auf ein kampfbetontes Spiel mit vielen Zweikämpfen einstellen müssen", sagte Trainer Peter Bosz.

Verzichten muss der Niederländer auf seinen Kapitän Lars Bender (Muskelfaserriss im Oberschenkel). Dafür steht Julian Baumgartlinger nach seinem Nasenbeinbruch wieder zur Verfügung. Er könnte mit einer Spezialmaske auflaufen.

