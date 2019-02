Der Weg ins Achtelfinale der Europa League erweist sich für Bayer 04 Leverkusen als äußerst steinig.

Neun Tage nach dem Aus im DFB-Pokal beim Zweitligisten 1. FC Heidenheim musste sich die Werkself in ihrem ersten K.o.-Spiel im Europapokal beim russischen Spitzenklub FK Krasnodar mit einem 0:0 begnügen. Im Rückspiel des Sechzehntelfinales am kommenden Donnerstag in der heimischen BayArena haben die Leverkusener ein hartes Stück Arbeit vor sich. (SERVICE: Der Spielplan der Europa League)

Der vermeintliche Siegtreffer von Lucas Alario (88.) zählte wegen eines Handspiels nicht.

Im ersten Einsatz auf internationalem Parkett unter seinem neuen Trainer Peter Bosz konnte Bayer im Gegensatz zu seinen jüngsten Bundesliga-Spielen kein Offensivfeuerwerk entfachen und muss sich vor eigenem Publikum nächste Woche gewaltig steigern, wenn der Traum von der Finalteilnahme in Baku (29. Mai) am Leben erhalten werden soll. Der niederländische Coach hatte in der Millionenstadt am Schwarzen Meer auf die gleiche Startelf gesetzt wie beim 5:1 beim FSV Mainz 05 am Freitag vergangener Woche.

Bayer gerät zu Beginn unter Druck

Gegen die Krasnadarzi taten sich die Gäste aber weitaus schwerer als gegen die Rheinhessen. Trotz einer rund zweimonatigen Spielpause präsentierte sich der Gastgeber auf den Punkt topfit und setzte Bayer von Beginn an mächtig unter Druck. (Das Spiel im Ticker zum Nachlesen)

Die beste Möglichkeit für die Russen hatte im ersten Durchgang der schwedische Neuzugang Kristoffer Olsson, der bei seinem Europacup-Debüt in der 39. Minute freistehend aus kurzer Distanz scheiterte. Der starke Brasilianer Wanderson, der zuvor selbst schon zwei gute Möglichkeit vergeben hatte, hatte den schwedischen Nationalspieler hervorragend in Szene gesetzt.

Bayer sorgte vor 34.827 Zuschauern im ausverkauften Krasnodar-Stadion lediglich nach einer halben Stunde durch Leon Bailey einmal für Gefahr vor dem Tor der Hausherren. Die Werkself hatte zwar deutlich mehr Ballbesitz als Krasnodar und auch ein deutliches Plus an Eckbällen, aber die Russen, die unter anderem in der Saison 2015/16 Borussia Dortmund im kleinen Europacup 1:0 schlagen konnten, hatten die besseren Chancen.

Leverkusen stärker - Krasnodar mit Chancen

Nach der Pause lief es ähnlich. Bayer, das auf seinen verletzten Kapitän Lars Bender verzichten musste, hatte zwei Minuten nach Wiederanpfiff Glück, dass Mauricio Pereyra mit einem guten Weitschuss haarscharf das Ziel verfehlte und auch Victor Claesson (69.) im starken Bayer-Schlussmann Lukas Hradecky seinen Meister fand.

Bayer war weiter optisch überlegen, konnte aber spielerisch bei seinem sechsten Auftritt in Russland zu keinem Zeitpunkt an die starke Form der vergangenen drei Bundesliga-Auftritte anknüpfen. Daran änderte auch eine weitere Chance von Bailey (56.) nichts. Die Schlussoffensive war nicht Erfolg gekrönt, das Tor von Alario wurde wegen eines Handspiels aberkannt.

Der Bayer-Tross reiste noch in der Nacht wieder nach Hause, um sich auf den anstehenden Westschlager gegen Fortuna Düsseldorf am Sonntagabend (18 Uhr) vorzubereiten.