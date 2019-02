Die Vergangenheit ausblenden, die Gegenwart bewältigen: Bevor Peter Bosz am Sonntag 470 Tage nach seiner Entlassung bei Borussia Dortmund wieder den Signal Iduna Park betritt, muss der Trainer von Bayer Leverkusen mit seinem neuen Klub auf europäischer Bühne zunächst mal am Donnerstag die Pflichtaufgabe gegen den russischen Tabellenzweiten FK Krasnodar lösen. (Europa League: Bayer Leverkusen - FK Krasnodar, Do. ab 21.00 Uhr im LIVETICKER)

"Das wird ein ganz schweres Spiel für uns", sagte Bosz, der nach eigenen Angaben seine Rückkehr nach Dortmund noch völlig ausblendet und keinen Gedanken an das Spitzenspiel beim Bundesliga-Tabellenführer am Sonntagabend verschwendet: "Zuerst kommt Krasnodar. Dann denke ich an das nächste Spiel."

Völler: "Weit kommen"

Rudi Völler denkt dagegen schon einen Schritt weiter. "Wir haben dieses Jahr eine große Chance, in der Europa League weit zu kommen. Dafür müssen wir aber im Rückspiel eine Top-Leistung zeigen, um Krasnodar zu schlagen und die nächste Runde zu erreichen", sagte der Sportgeschäftsführer, der ebenso wie allen Bayer-Verantwortlich insgeheim vom Finale am 29. Mai in Baku träumt. (Europa-League-Spielplan)

Der erste Titel für die Werkself seit 1993 (DFB-Pokalsieger) wäre gleichzeitig die Eintrittskarte für die Champions League, die in der Liga trotz des jüngsten Höhenfluges noch in weiter Ferne ist.

Vor dem Gegner hat Völler aber spätestens seit dem 0:0 im Hinspiel am vergangenen Donnerstag gehörigen Respekt, wie er nach dem 2:0 gegen Fortuna Düsseldorf am Sonntag äußerte: "Krasnodar ist eine Topteam, das in Russland Meister werden will und eine ganz andere Hausnummer als Düsseldorf."

Tah, Brandt und Havertz warnen

Das sieht auch Nationalspieler Jonathan Tah so: "Das ist ein gefährlicher Gegner, den wir nicht unterschätzten dürfen."

Julian Brandt pflichtet bei: "Das wird eine knifflige Aufgabe. Wir müssen mit alles Macht ein Gegentor verhindern und selbst mindestens ein Tor schießen."

Auch der zuletzt überragende Kai Havertz warnt: "Krasnodar hat im Hinspiel seine Klasse gezeigt, diese Mannschaft dürfen wir nicht unterschätzen. Wir müssen uns 100-prozentig auf dieses Spiel konzentrieren und dürfen noch nicht an Dortmund denken."

Verzichten muss Bosz, der kein Elfmeterschießen auf seinem Trainingsplan hatte, weiterhin auf seinen Kapitän Lars Bender sowie Karim Bellarabi (beide Muskelverletzungen), dagegen steht Abwehrchef Sven Bender nach ausgeheilter Knöchelverletzung möglicherweise vor nur rund 17.000 Zuschauern wieder zur Verfügung.

