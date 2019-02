Die spektakulären SGE-Choreos zum Durchklicken:

In der Europa League sorgen die Fans von Eintracht Frankfurt mit ihren Choreografien regelmäßig für Gänsehaut-Atmosphäre.

An diesem Donnerstag im Rückspiel gegen Donezk (ab 18.55 Uhr im LIVETICKER) wollen die Anhänger in der Commerzbank-Arena noch einen drauf setzen. Das gesamte Stadion soll in die Choreo mit eingebunden sein.

"Die Stimmung wird einmal mehr unglaublich sein. Ich habe gerade einen Blick auf die Choreografie erhaschen können, das hat mir gleich einen Adrenalinschub gegeben", sagte Eintracht-Profi Makoto Hasebe.

