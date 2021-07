Tyson Fury hat mit einem amüsanten Tweet auf die EM-Niederlage der Ukraine gegen die englische Nationalmannschaft reagiert.

Der britische Box-Weltmeister feiert seine ins Halbfinale eingezogenen Landsmänner mit folgenden Worten: "Solche Prügel für die Ukraine habe ich seit dem 28. November 2015 nicht mehr gesehen."

Fury spielte damit auf seinen sensationellen WM-Sieg von vor sechs Jahren an, als er den Ukrainer Wladimir Klitschko in einem denkwürdigen Fight besiegte. Der "Gypsy King" war seinem Gegenüber klar überlegen und gewann nach Punkten. England setzte sich im Viertelfinale der Euro 2021 am Samstag ebenfalls deutlich durch, 4:0 stand es am Ende auf der Anzeigetafel.

Fury wird in seinem nächsten Kampf zum dritten Mal gegen Deontay Wilder boxen. Der erste Fight endete mit einem Remis, den zweiten gewann er.