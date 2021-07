Ohne Alvaro Morata geht die spanische Fußball-Nationalmannschaft in das EM-Halbfinale gegen Italien. Der Stürmer von Juventus Turin hatte in allen bisherigen sechs Begegnungen der Iberer von Beginn an gespielt und zwei Tore erzielt. Für den 28-Jährigen kommt der bisherige Joker Mikel Oyarzabal zum Einsatz. Auch Dani Olmo von RB Leipzig stürmt für den verletzten Pablo Sarabia von Beginn an.

Bei Italien rückt als einzige Änderung Emerson Palmieri für den verletzten Leonardo Spinazzola in die erste Elf. Spinazzola hatte sich bei Italiens 2:1-Sieg gegen Belgien im EM-Viertelfinale am Freitag an der Achillessehne verletzt und wird voraussichtlich mindestens ein halbes Jahr ausfallen. - Die Aufstellungen:

Italien: Donnarumma - Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson - Barella, Jorginho, Verratti - Chiesa, Immobile, Insigne

Spanien: Simon - Azpilicueta, Garcia, Laporte, Alba - Koke, Busquets, Pedri - F. Torres, Oyarzabal, Olmo