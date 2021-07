Hat Bastian Schweinsteiger als TV-Experte währen der Europameisterschaft gegen die Werbe-Richtlinien der ARD verstoßen?

Die öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt bezog am Montag Stellung zu einer entsprechenden Nachfrage der Bild-Zeitung, in der es um eine von dem Ex-Nationalspieler getragene Uhr ging. Der Bericht verweist auf einen Tweet Schweinsteigers, in dem dieser zwei Bilder teilte - deutlich erkennbar und einmal in Großbild-Format zu sehen ist die Uhr des ehemaligen Bayern-Stars.

Anzeige

EM-Tippkönig gesucht! Jetzt zum SPORT1 Tippspiel anmelden

Es handelt sich um ein Modell der Marke Garmin, für die Schweinsteiger seit 2019 als Botschafter tätig ist. Seinen Post während des EM-Viertelfinals zwischen England und der Ukraine kommentierte der Weltmeister von 2014 mit den Worten: "Zeit für die zweite Hälfte." Garmin vertaggte er dabei.

hier . Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit, alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du Alle Akzeptieren Einmal Akzeptieren

Das sagt die ARD zur Schweinsteiger-Uhr

"Die ARD-Übertragungen von der EURO 2020 unterliegen – wie alle unsere Programme – den ARD-Werberichtlinien, die jede Form von Schleichwerbung und nicht kenntlich gemachter Produktplatzierung ausschließen", erklärte ein ARD-Sprecher der Bild.

Die hinterfragte Tatsache, dass Schweinsteiger "bei der Übertragung der Partie Ukraine gegen England eine Uhr trug und in der Halbzeitpause ohne unsere Kenntnis bei Social Media einen Post im Rahmen einer bezahlten Werbepartnerschaft veröffentlichte, werden wir prüfen und bewerten."

Schweinsteiger selbst wollte sich auf Bild-Nachfrage nicht zu der Thematik äußern.