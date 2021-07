Italiens Präsident Sergio Mattarella reist zum Fußball-EM-Finale England-Italien nach London.

Das Endspiel findet am Sonntag (21.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) statt. (EM-Finale: Italien - England am So. ab 21 Uhr im LIVETICKER)

Das 79 Jahre alte Staatsoberhaupt wird dem Spiel im Wembley-Stadion beiwohnen, teilte am Donnerstag Mattarellas Büro mit.

Mattarella und Gaviria kündigen Besuch an

Begleitet wird Mattarella von Italiens Verbandschef Gabriele Gravina.

